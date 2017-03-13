Водитель Ford устроил стрельбу на севере Москвы

В полицию обратился житель Савеловского района на севере Москвы. Он рассказал о подозрительных хлопках, раздавшихся из автомобиля близ дома №21 по Башиловской улице. По предварительным данным, стрельба велась из Ford Focus. "В Северном административном округе введен план "Перехват", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы.