Российского спортсмена обокрали в Домодедово

У российского прыгуна с шестом Ивана Гертлейна во время прохождения контроля при входе в здание аэропорта Домодедово украли iPhone 6, передает Life.ru. Спортсмен сразу же обратился к сотрудникам полиции и написал заявление по факту кражи. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.