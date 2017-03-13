Российского спортсмена обокрали в Домодедово

У российского прыгуна с шестом Ивана Гертлейна во время прохождения контроля при входе в здание аэропорта Домодедово украли iPhone 6, передает Life.ru. Спортсмен сразу же обратился к сотрудникам полиции и написал заявление по факту кражи. Ущерб он оценил в 15 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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