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Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

прочитано 2978 раз

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве. Когда он вернулся, то обнаружил, что стекла автомобиля разбиты, а из салона пропали 150 тысяч долларов, передает Life.ru. Преступники, предположительно, скрылись на автомобиле Volvo, сотрудники правоохранительных органов его разыскивают.

13 марта 2017, 15:35

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