Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве. Когда он вернулся, то обнаружил, что стекла автомобиля разбиты, а из салона пропали 150 тысяч долларов, передает Life.ru. Преступники, предположительно, скрылись на автомобиле Volvo, сотрудники правоохранительных органов его разыскивают.