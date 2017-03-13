Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Юлия Самойлова едет на Евровидение Джигурда оконфузился в ДНР Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2

Самое читаемое

Кончаловский сообщил о потере Маши
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Среда 15 марта
Лента новостей
15:02
"Брат" Багдасарян переломал ноги в аварии с фурой на МКАД
14:53
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
14:52
Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
14:38
В Москве водитель Mercedes сбил женщину с ребенком-инвалидом
14:32
Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине
14:18
Украинцы перестали массово батрачить в России
14:12
"Королева пышной груди" покорила соцсети
14:09
Мажоры на Gelandewagen устроили гонки по тротуарам Москвы
14:01
В школе под Москвой у сына депутата украли пистолет и открыли стрельбу
14:00
Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения
13:59
Губернаторы сами будут решать судьбу сельских поселений
13:58
Исцелиться от болезней можно силой мысли
13:43
Значение имени Валентина
13:40
За любовь к России Сигалу подарили золотой Samsung
13:19
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
13:12
Лазарев скорбит об умершем брате
12:53
Россиян хотели оставить без "Приоры"
12:41
Новое увлечение Евгении Крюковой
12:37
Фуру на МКАД опрокинули мажоры на Mercedes
12:30
В Голливуде снимут новую "Матрицу"
12:29
Опубликованы фото голых Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид
12:26
Лукашенко нанес коварный удар по России
12:09
55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой
11:59
"ЕР" начинает интернет-экспансию
11:54
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
11:46
Сильно похудевший Виторган обнажился вслед за Собчак
11:43
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
11:36
Горячие танцы принца Уильяма произвели фурор
11:33
Как Порошенко добивает Украину ради кредиторов
11:21
Гигантская паучиха-мать шокировала Сети (видео)
11:21
Порошенко попал в ловушку Путина
11:10
Под Москвой похитили мужчину
11:09
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
11:05
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
10:54
Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"
10:53
Никита Джигурда о лишении гражданства
10:25
Москву вновь накроет снегом
10:06
Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
10:05
В центре Москвы подожгли элитный автомобиль Maybach
09:54
Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
09:47
Как семья сживает со свету российскую чемпионку
09:43
В Мытищах нашли труп мужчины
09:18
Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко
09:09
Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам
09:08
В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет
08:47
В петербургской школе девочка выпала из окна
08:43
Адмирал США продавал родину за оргии
08:42
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
08:41
Галкин предложил изолировать надоевших артистов
08:36
Авария с фурой парализовала МКАД (видео)
08:20
Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции
08:20
За что Алла Пугачева платит Юлии Самойловой
08:19
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
08:18
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
23:56
Что останется после Безрукова
21:51
Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"
21:50
Во "ВКонтакте" серьезные изменения
21:48
Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"
21:48
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
21:34
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
21:20
Разгадана тайна черных дыр
20:55
Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
20:50
Назван преемник Чуркина
20:39
Мир станет другим через 48 часов
20:33
Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной
20:25
Датский принц скончался на 83-м году жизни
20:18
Мужчина 19 лет хранил в квартире мину
20:15
Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену
19:55
Как порнозвезда Саша Грей стала кумиром миллионов
19:55
Какие "чудовища" могут жить в человеке
19:54
ОНФ соберет журналистов на форуме "Правда и справедливость"
19:41
Раскрыты причины алкоголизма Порошенко
19:33
Джигурду лишили гражданства
19:26
Единороссы отправятся в регионы
19:13
Фотограф Обамы подшутил над Трампом
19:00
Раскрыт секрет "заразного" почесывания
18:50
Диско-сварщик поразил московских водителей
18:43
Чем грозит Украине атака на Сбербанк
18:22
Леся Рябцева получила травму на шоу "Холостяк"
18:20
На юго-востоке Москвы загорелась семиэтажка
18:09
Самые опасные конкуренты России на "Евровидении"
18:09
Почему люди приносят себя в жертву
17:59
Ученые раскрыли причину бессонницы
17:55
"Единая Россия" продолжает перезагрузку
17:51
Отец Мустафиной объяснил продажу подарка Кремля
17:38
За гонки по Москве Мара Багдасарян заплатит 202 тысячи
17:24
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
17:17
Россияне пожалели больного Медведева
17:10
Михаил Боярский потерял надежду
16:59
На востоке Москвы водитель иномарки сбил школьника и скрылся
16:59
Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
16:53
Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев
16:44
Переселенцы из хрущевок получат бонусы
16:34
Максакова назвала себя дурой
16:33
Заслуженный артист Федоров госпитализирован в Москве
16:32
В Москве проснулись медведи
16:32
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
16:13
Мама Волочковой превратила свою квартиру в музей
16:06
Цой похвалила Самойлову за подготовку к "Евровидению"
15:59
Boeing пролетел прямо над головами туристов (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Максакова назвала себя дурой
Лукашенко нанес коварный удар по России
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
Происшествия

Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников.
прочитано 1891 раз

Грузчики и два кладовщика, пользуясь служебным положением, ежедневно выносили коробки с Lego со склада, сообщает Life.ru. Они похищали игрушки из хранилища в поселении Марушкинское в Новой Москве.

ПО ТЕМЕ

Воры украли наборы Lego на $200 тысяч

Большой коллайдер построили из Lego

Конструктор Lego уличили в расизме

По данным следствия, преступная схема действовала на протяжении полугода, стражи порядка раскрыли ее только в феврале 2017-го. Ежедневная минимальная прибыль грузчиков составляла 30 тысяч рублей.

Обвиняемые признались, что похищенный товар, как правило, впоследствии шел на перепродажу. При этом грузчики отметили, что часть добычи всегда доставалась детям их родственников.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Номер статьи и возможное наказание для них не уточняются.

Напомним, в июне 2016 года китайский ребенок разбил сделанную из Lego гигантскую фигуру Лиса из мультфильма "Зверополис" через час после открытия выставки. Стоимость уничтоженного произведения искусства достигала 15 тысяч долларов.

Автор: Константин Улюкаев13 марта 2017, 15:59

комментарии

Политика

Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Фильм о могучем Путине восхитил Запад
Единороссы отправятся в регионы

Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине
Бузова исповедалась Барановской
Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения
Жукову застукали в объятиях родственника Трампа

Проишествия

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников

Lifestyle

В Голливуде снимут новую "Матрицу"
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
Что останется после Безрукова
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
Шоу-бизнес

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал

Популярный исполнитель уехал из России в Исландию
Шоу-бизнес

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома

Отец покойной звезды с матами и угрозами набросился на репортеров
Общество

Москву вновь накроет снегом

Осадки выпадут уже в ночь на 16 марта
Экономика

Лукашенко нанес коварный удар по России

Президент Белоруссии продолжает нагнетать отношения с Москвой

Гороскоп

У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта
Больному Диме Билану дали год

Фоторепортажи

Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой
Как живет Юлия Самойлова

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru