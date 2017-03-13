Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн
Грузчики и два кладовщика, пользуясь служебным положением, ежедневно выносили коробки с Lego со склада, сообщает Life.ru. Они похищали игрушки из хранилища в поселении Марушкинское в Новой Москве.
По данным следствия, преступная схема действовала на протяжении полугода, стражи порядка раскрыли ее только в феврале 2017-го. Ежедневная минимальная прибыль грузчиков составляла 30 тысяч рублей.
Обвиняемые признались, что похищенный товар, как правило, впоследствии шел на перепродажу. При этом грузчики отметили, что часть добычи всегда доставалась детям их родственников.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Номер статьи и возможное наказание для них не уточняются.
Напомним, в июне 2016 года китайский ребенок разбил сделанную из Lego гигантскую фигуру Лиса из мультфильма "Зверополис" через час после открытия выставки. Стоимость уничтоженного произведения искусства достигала 15 тысяч долларов.
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