Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве
Сначала он ввел в заблуждение сотрудника кредитной организации, якобы ища документы, передает РЕН ТВ. Но вместо бумаг разбойник вынул нож и приставил его к руке менеджера. Затем грабитель ласково попросил девушек достать наличные, оправдавшись тем, что ему очень нужны деньги. Таким образом нежданный гость забрал сто тысяч рублей. Сейчас нежный преступник уже находится за решеткой.
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