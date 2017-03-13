На востоке Москвы грабители в масках отняли у курьера две пиццы

В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды. Они отняли у курьера две коробки с пиццей. Инцидент произошел на улице Знаменская, передает Lenta.ru.
По подозрению в совершении преступления задержаны трое москвичей в возрасте от 20 до 23 лет. Следователи установили, что подозреваемые сами заказали пиццу, а затем отобрали ее у курьера.
В настоящее время предполагаемые преступники находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Популярная исполнительница дала откровенное интервью
Дочь Татьяны Лютаевой произвела неоднозначное впечатление на окружающих
Осадки выпадут уже в ночь на 16 марта
Президент Белоруссии продолжает нагнетать отношения с Москвой