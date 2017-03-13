Возле стриптиз-клуба в Москве устроили стрельбу из автомата

На юге столицы 34-летний мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова. Инцидент произошел на улице Дербеневская, рядом со стриптиз-клубом, передает агентство "Москва".

В настоящее время мужчина задержан. Правоохранители изъяли у него списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет ТТ-СХ, а также холостой патрон. Возбуждено уголовное дело.