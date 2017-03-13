В Москве из окна на 10-м этаже выпал пенсионер

Из окна на десятом этаже одного из домов в столичном районе Царицыно выпал пенсионер. От полученных травм он скончался, передает агентство "Москва".

В квартире 67-летнего мужчины правоохранители обнаружили предсмертную записку. Также выяснилось, что у него была гангрена ног.