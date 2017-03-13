В центре Москвы на детской площадке открыли стрельбу

В Замоскворецком районе Москвы компания из пяти мужчин устроила стрельбу на детской площадке. Прибывшие на место правоохранители установили, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, передает РЕН ТВ.
У одного из нарушителей порядка был обнаружен травматический пистолет. По факту случившегося проводится проверка.
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