На востоке Москвы за рулем Mercedes умер мужчина

На востоке столицы водитель Mercedes скончался за рулем. Автомобиль после смерти мужчины продолжил движение и врезался в забор автосалона, передает Life.ru.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Тело 50-летнего водителя доставлено в морг для проведения вскрытия и выяснения причин смерти.