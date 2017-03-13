На востоке Москвы за рулем Mercedes умер мужчина

На востоке столицы водитель Mercedes скончался за рулем. Автомобиль после смерти мужчины продолжил движение и врезался в забор автосалона, передает Life.ru.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Тело 50-летнего водителя доставлено в морг для проведения вскрытия и выяснения причин смерти.
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