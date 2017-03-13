В Москве при падении на горячий асфальт пострадал ребенок

В центре столицы пятилетняя девочка пострадала, упав с самоката на горячий асфальт, передает "360 Подмосковье". По предварительным данным, она не справилась с управлением самокатом на тротуаре и упала на проезжую часть, получив ожоги кистей. Пострадавшую экстренно госпитализировали. ЧП случилось на пересечении Мароновского и Якиманского проезда.
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