В Москве при падении на горячий асфальт пострадал ребенок

В центре столицы пятилетняя девочка пострадала, упав с самоката на горячий асфальт, передает "360 Подмосковье". По предварительным данным, она не справилась с управлением самокатом на тротуаре и упала на проезжую часть, получив ожоги кистей. Пострадавшую экстренно госпитализировали. ЧП случилось на пересечении Мароновского и Якиманского проезда.

Как заявили в префектуре Центрального округа Москвы, на время проведения ремонта дороги были выставлены все необходимые предупреждающие знаки для автомобилистов. В случае нарушений регламента и технических условий укладки асфальта, а также установки ограждений виновные будут наказаны.