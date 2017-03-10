В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой

Столичные правоохранители вечером 10 марта устроили погоню со стрельбой. Злоумышленник пытался скрыться от них на автомобиле по Милетопольской улице.

Полицейские были вынуждены открыть огонь по колесам автомобиля. В результате спецоперации никто не пострадал, злоумышленник был задержан, передает Life.ru.