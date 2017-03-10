Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся

На севере Москвы неизвестный попытался совершить ограбление в салоне сотовой связи. На помощь жертве преступника пришел прохожий: он обезвредил нападавшего, вернул все деньги и скрылся.

Злоумышленнику также удалось сбежать. Правоохранители нашли мужчину, остановившего ограбление: им оказался 22-летний москвич, передает агентство городских новостей "Москва". Поиск преступника продолжается.