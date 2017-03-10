На севере Москвы похитили ребенка

На севере Москвы на Новопесчаной улице был похищен ребенок. Для поимки преступников был введен план "Перехват", передает сетевое издание m24.ru.

Позже микроавтобус с подозреваемыми был задержан в Красногорске, сообщает агентство городских новостей "Москва". С предполагаемыми преступниками работают правоохранители.



