Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео

Продолжают выясняться подробности крушения вертолета в Турции. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент гибели воздушного судна с россиянами на борту в стамбульском районе Бююкчекмедже.

Кадры крушения опубликованы на YouTube. Как сообщают местные власти, причиной происшествия могли стать сложные метеоусловия. Из-за плохой видимости пилот не заметил телебашню Endem и врезался в нее.

В кабине находились семь человек. Среди них – два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четверо его коллег из России: Людмила Чурова, Елена Бадрагаи, Александр Ванин и Игорь Кочергин.