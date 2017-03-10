Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
Кадры крушения опубликованы на YouTube. Как сообщают местные власти, причиной происшествия могли стать сложные метеоусловия. Из-за плохой видимости пилот не заметил телебашню Endem и врезался в нее.
В кабине находились семь человек. Среди них – два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четверо его коллег из России: Людмила Чурова, Елена Бадрагаи, Александр Ванин и Игорь Кочергин.
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