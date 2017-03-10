Куратор "группы смерти" попыталась свести счеты с жизнью

Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края ведут расследование по факту деятельности "группы смерти" в социальной сети. Сообщество привлекло внимание правоохранителей после того, как одна из его участниц попыталась свести счеты с жизнью – ее спас очевидец, сообщает РИА ФАН.

По данным следствия, куратор "группы смерти" также пыталась покончить жизнь самоубийством, передает Life.ru. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.