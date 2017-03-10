Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге (видео)

Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. При попытке бегства преступники разбросали пятитысячные купюры по проезжей части.

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