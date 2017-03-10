Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге (видео)
Инцидент произошел в одном из банков на юго-западе столицы, сообщает Life.ru. Мошенники пытались скрыться с места преступления на автомобиле. После задержания правоохранители обнаружили в машине десяток мобильных телефонов, 15 пластиковых карт c пин-кодами, сим-карты и около трех миллионов рублей наличными.
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