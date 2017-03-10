В Стамбуле разбился вертолет с россиянами

В пригороде Стамбула потерпел крушение вертолет компании Eczacibasi. По информации турецкого телеканала NTV, воздушное судно упало на шоссе в районе Бююкчекмедже. К ЧП мог привести сильный туман, передает "Газета.ru".

В кабине находились семь человек, из них – два пилота. Среди пассажиров были четверо граждан России. Жертвами крушения стали не менее пяти человек.