В московском метро загорелась проводка

В столице на станции метро "Новокузнецкая" произошло сильное задымление. Видимость в тоннеле между "Новокузнецкой" и "Театральной" для машинистов составила 200 метров, сообщает Life.ru.

В ходе проверки выяснилось, что причиной задымления стало возгорание проводки, которую не меняли около 50 лет. На поврежденный кабель текла вода, просочившаяся в тоннель. После ЧП проводку заменили.