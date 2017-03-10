В московском метро загорелась проводка

В столице на станции метро "Новокузнецкая" произошло сильное задымление. Видимость в тоннеле между "Новокузнецкой" и "Театральной" для машинистов составила 200 метров, сообщает Life.ru.
В ходе проверки выяснилось, что причиной задымления стало возгорание проводки, которую не меняли около 50 лет. На поврежденный кабель текла вода, просочившаяся в тоннель. После ЧП проводку заменили.
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