Диск болгарки убил москвича

В столице мужчине в спину вонзился диск болгарки – от полученной травмы пострадавший скончался. По словам вдовы, москвич выполнял работы с болгаркой, когда диск неожиданно сорвался, отрикошетил от стены и вошел ему в спину, пишет газета "Известия".

Отмечается, что супружеская пара стоит на учете в психиатрической клинике. Кроме того, женщина беременна.