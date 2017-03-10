Диск болгарки убил москвича

В столице мужчине в спину вонзился диск болгарки – от полученной травмы пострадавший скончался. По словам вдовы, москвич выполнял работы с болгаркой, когда диск неожиданно сорвался, отрикошетил от стены и вошел ему в спину, пишет газета "Известия".
Отмечается, что супружеская пара стоит на учете в психиатрической клинике. Кроме того, женщина беременна.
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