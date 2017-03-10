На севере Москвы после пожара в выселенном доме нашли тело

На севере Москвы загорелся выселенный дом. После тушения пожара в здании было обнаружено тело мужчины, передает "360 Подмосковье".
Инцидент произошел в Старопетровском проезде. По данным МЧС, горел мусор на площади десять квадратных метров.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.
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