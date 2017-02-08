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Мужчина напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома
Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку
Стали известны детали кровавого инцидента на юго-западе столицы. О них сообщила мать пострадавшей.
Злоумышленник зашел вслед за 17-летней москвичкой в лифт одного из домов на Балаклавском проспекте, где начал "прижимать" его. Затем между несовершеннолетней и мужчиной произошла потасовка.
Дизайнер ударил школьницу в лицо сначала кулаком, а затем – ножом, передает РЕН ТВ со ссылкой на слова матери девушки. Юная москвичка получила колото-резаные раны. К счастью, ей удалось вырваться от злоумышленника. Девушка позвонила своему отцу, вместе с которым они обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. "Физически все заживет, а морально – посмотрим", – сказала мама пострадавшей.
Подозреваемый в нападении задержан. Им оказался дизайнер с Украины Денис Л. По словам тети пострадавшей девушки, он переехал в этот дом четыре месяца назад. В квартире он поживает вместе со своей супругой и маленьким ребенком. Оказалось, что его близкие уехали на пару недель.
Напомним, в Москве 6 февраля произошел еще один вопиющий инцидент с участием несовершеннолетнего. На северо-западе столицы вооруженный ножом мужчина напал на 16-летнего школьника. Инцидент произошел в парке у станции метро "Щукинская".
Как писали Dni.Ru, подросток смог вырваться и убежать. Однако медицинская помощь ему все же потребовалась: врачи обнаружили у молодого человека порез руки.
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