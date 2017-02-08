Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку

Мать пострадавшей 17-летней жительницы столицы, на которую 7 февраля в лифте жилого дома напал с ножом дизайнер с Украины, рассказала подробности происшествия. Оказалось, что мужчина сначала ударил девушку в лицо кулаком.

Стали известны детали кровавого инцидента на юго-западе столицы. О них сообщила мать пострадавшей.

Злоумышленник зашел вслед за 17-летней москвичкой в лифт одного из домов на Балаклавском проспекте, где начал "прижимать" его. Затем между несовершеннолетней и мужчиной произошла потасовка.

Дизайнер ударил школьницу в лицо сначала кулаком, а затем – ножом, передает РЕН ТВ со ссылкой на слова матери девушки. Юная москвичка получила колото-резаные раны. К счастью, ей удалось вырваться от злоумышленника. Девушка позвонила своему отцу, вместе с которым они обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. "Физически все заживет, а морально – посмотрим", – сказала мама пострадавшей.

Подозреваемый в нападении задержан. Им оказался дизайнер с Украины Денис Л. По словам тети пострадавшей девушки, он переехал в этот дом четыре месяца назад. В квартире он поживает вместе со своей супругой и маленьким ребенком. Оказалось, что его близкие уехали на пару недель.

Напомним, в Москве 6 февраля произошел еще один вопиющий инцидент с участием несовершеннолетнего. На северо-западе столицы вооруженный ножом мужчина напал на 16-летнего школьника. Инцидент произошел в парке у станции метро "Щукинская".

Как писали Dni.Ru, подросток смог вырваться и убежать. Однако медицинская помощь ему все же потребовалась: врачи обнаружили у молодого человека порез руки.