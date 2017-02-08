Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Инцидент произошел на юге Москвы в одной из квартир на улице Газопровод, сообщает "МК". Хозяйка жилплощади Инна позвала своих друзей, Надежду и Сергея, в гости на вечеринку. Мужчина пришел к ней с шестилетним стаффордширским терьером по кличке Рэмбо.
К 22:00 мск у приятелей закончилось спиртное, и Инна позвонила Марии, чтобы одолжить у нее тысячу рублей на покупку алкоголя. Когда женщина пришла на вечеринку и отправилась на кухню, чтобы отдать деньги, Рэмбо зарычал и набросился на нее.
"Хотя мой вес 90 килограмм, я бабочкой запрыгнула на стул. Тогда он набросился на Надю. А Сережа, вместо того, чтобы успокоить Рэмбо, заперся в туалете", – рассказала потерпевшая.
Марии удалось покинуть помещение, она и вызвало на место происшествия полицейских. Позднее она была госпитализирована, медики диагностировали у нее рваные раны руки и ноги.
Между тем прибывшая на место ЧП полиция не смогла применить оружие из-за опасности попасть в атакованную собакой Надежду, передает Lenta.ru. Однако представители экстренных служб все же смогли заблокировать животное и освободить вторую пострадавшую. Также сообщается, что переборовший испуг супруг через некоторое время покинул туалет и привязал Рэмбо к батарее.
Напомним, жительница Уфы отсудила 70 тысяч рублей у хозяина питбуля, прокусившего ей ногу. Мужчина даже не попытался отогнать от нее своего питомца. Медики установили, что пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести, сообщает газета "Комсомольская Правда".
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