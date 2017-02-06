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В Москве со стрельбой поймали квартирных воров

прочитано 1896 раз

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали квартирных воров. Злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, но были схвачены.

Чтобы остановить их машину, полицейские были вынуждены сделать предупредительный выстрел, сообщает "Газета.ru". На время расследования задержанных поместили под стражу, отметили в главном управлении МВД по Москве.

6 февраля 2017, 11:11

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