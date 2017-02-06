В Москве со стрельбой поймали квартирных воров

Угрозы распространения огня на другие корабли нет
Пострадавший скончался по дороге в больницу
Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали квартирных воров. Злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, но были схвачены.
Чтобы остановить их машину, полицейские были вынуждены сделать предупредительный выстрел, сообщает "Газета.ru". На время расследования задержанных поместили под стражу, отметили в главном управлении МВД по Москве.
Хитами одного из самых успешных коллективов заслушивался весь СССР
После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Судьба Европы решается в президентской гонке во Франции
Артисты снялись без одежды