Под лавиной в Альпах погиб российский лыжник

Угрозы распространения огня на другие корабли нет
Во Французских Альпах во время схода лавины погиб российский лыжник, катавшийся вне трассы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, но спасти любителя экстрима не удалось, передает РИА ФАН. По предварительным данным, причиной смерти стало удушье.
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