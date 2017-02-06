Под лавиной в Альпах погиб российский лыжник

Во Французских Альпах во время схода лавины погиб российский лыжник, катавшийся вне трассы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, но спасти любителя экстрима не удалось, передает РИА ФАН. По предварительным данным, причиной смерти стало удушье.