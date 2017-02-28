В центре Москвы загорелся старинный особняк

В центре Москвы в Дашковом переулке произошел пожар. По предварительным данным, огонь возник в особняке XVIII века.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Площадь пожара составляет порядка 40 квадратных метров. "Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется", – сообщили в главном управлении МЧС по столице.