На севере Москвы собака покусала ребенка

В Москве на Кронштадтском бульваре собака напала на ребенка. На место происшествия вызваны сотрудники полиции и скорая помощь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает агентство городских новостей "Москва". О состоянии здоровья ребенка ничего неизвестно.

Позже известие о происшествии прокомментировали в МВД. "Информация о нападении собаки на ребенка не соответствует действительности. Установлено, что подростки разняли двух дерущихся собак", – отметили в ведомстве.