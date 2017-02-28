На синей ветке московского метро произошел сбой

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Четверг 2 марта
Лента новостей
12:04
Названы самые опасные заболевания кожи
12:01
Пелагея опять собралась рожать
11:55
Бастрыкин объяснил бегство Вороненкова в Киев
11:48
Повысить качество школьной еды помогут сами ученики
11:41
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
11:34
Убитого мужчину нашли в ящике для белья в коммуналке
11:27
Идеи подарков на 8 Марта
11:11
Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
11:07
Уралец лишился Lexus из-за долгов бывшей жены
10:48
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания
10:46
Минздрав создает "список боли"
10:32
На Макаревича обиделась школа после скандала с поборами на выпускной
10:29
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
10:28
"Газпром" пообещал поднять цены на газ для россиян
10:25
Чем опасно отсутствие зубов
09:59
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:54
Российские звезды поддержали дочь Кадырова
09:50
Женщина родила близнецов через 6 дней после первенца
09:48
Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы
09:24
Порошенко поплакался иностранным гостям
09:22
Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой
09:18
Чиновник проиграл бюджет села в онлайн-покер
09:15
Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков
09:10
Величайший волшебник мира покажет в Москве настоящую магию
08:43
Роковую квартиру Немцова продают за 80 миллионов
08:40
Кондулайнен скрывает роман с актером моложе ее на 17 лет
08:39
Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам
08:36
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами
08:21
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
08:00
На что живет Михаил Горбачев
07:59
Последствия жуткой аварии на юго-востоке Москвы попали на видео
00:40
Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова
00:01
Муж Ксении Собчак: Да, я тряпка
21:59
Российский биатлонист решил выступать за Корею
21:49
Любовный гороскоп на март 2017 года
21:27
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
21:21
Оксана Федорова рассказала о пластике
21:21
Назван кандидат на пост посла США в России
21:13
В Приднестровье признают российский триколор
21:02
Программу маткапитала хотят продлить на пять лет
20:55
Что известно о любовнике Игоря Чапурина
20:46
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
20:45
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
20:17
Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову (видео)
20:03
Максаковой придется бежать из Украины
20:01
Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
19:57
Водитель сбил полицейского на севере Москвы
19:45
Чиновники в России стали больше зарабатывать
19:30
Мединский в четвертый раз станет папой
19:23
Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
19:22
Первое видео с Караченцовым после аварии
19:04
Порошенко опозорился перед всей Европой
18:48
Питт возобновил отношения с Энистон
18:45
Какие автомобили облюбовали угонщики в Москве
18:31
Молдавия внезапно отзывает посла из России
18:20
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
18:04
Голливудские звезды-однолюбы
17:57
Названы самые грязные российские регионы
17:57
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры
17:48
Француз забил самый курьезный гол года (видео)
17:36
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар
17:29
Под Псковом начались российско-белорусские учения
17:21
Активисты "Стопхарама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
17:18
Минфин выступил против повышения пенсий
17:15
Март в России будет аномальным
17:11
Какие комплексы и страхи мешают добиваться целей
17:04
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
17:01
Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА
16:47
Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина
16:24
Выпившая жена Караченцова села за руль после поминок
16:24
Cамые кошачьи места на планете
16:19
Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером
16:16
Литр воздуха Альп продают по 167 долларов
16:14
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
15:59
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
15:57
Меньщиков об участии Шурыгиной в "Доме-2"
15:46
Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик
15:42
Савченко готова стать украинским Пиночетом
15:36
За что фильм о геях получил "Оскар"
15:34
Гороскоп здоровья на март 2017 года
15:33
Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура (видео)
15:24
Где в Москве самые дешевые квартиры
15:16
Любовника Чапурина рассекретили
15:09
Звезду известного сериала арестовали на Урале
15:01
Спасением от рака назвали голод
14:54
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
14:52
Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
14:44
Помощница Трампа оправдалась за развратную позу
14:41
Россия стала главным инвестором Украины
14:40
Северные олени массово сбегают из Карелии
14:34
Отец Фриске: В этом деле многое неясно
14:29
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день
14:24
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
14:23
Калифорния уходит под землю
14:17
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
14:08
РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
14:06
Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину
13:58
Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева
13:56
Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"
13:46
В Испании выбрали "секс-царя"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
Происшествия

На синей ветке московского метро произошел сбой

прочитано 1395 раз

В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов. На Арбатско-Покровской линии составы двигаются с увеличенным интервалом.

По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка светофора. "Поезда на этом участке едут медленно. Задержка по всей линии", – сообщили Life.ru в пресс-службе метрополитена.

28 февраля 2017, 17:48

комментарии

Политика

Порошенко опозорился перед всей Европой
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
Савченко готова стать украинским Пиночетом
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете

Шоу-бизнес

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Пелагея опять собралась рожать
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Идеи подарков на 8 Марта
Cамые кошачьи места на планете
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
За что фильм о геях получил "Оскар"
Экономика

На что живет Михаил Горбачев

Dni.Ru оценили финансовое состояние президента СССР

Политика

Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами

Это решение стало неожиданностью для дипломата, а также для российского МИДа
Шоу-бизнес

Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков

Пользователи Сети отреагировали на странное поведение помощницы артистки
Авто

Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы

Теперь ему грозит лишение водительских прав

Гороскоп

Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать из Украины
Гороскоп здоровья на март 2017 года

Фоторепортажи

Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Спорт

Российский биатлонист решил выступать за Корею
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Названы самые грязные российские регионы
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru