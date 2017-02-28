На синей ветке московского метро произошел сбой

В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов. На Арбатско-Покровской линии составы двигаются с увеличенным интервалом.
По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка светофора. "Поезда на этом участке едут медленно. Задержка по всей линии", – сообщили Life.ru в пресс-службе метрополитена.
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