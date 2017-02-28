Клиента Сбербанка в Москве ранили ножом

В отделении Сбербанка на Коровинском шоссе в Москве произошло нападение. Неизвестный набросился на посетителя и нанес ему удар ножом.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.