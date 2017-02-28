Клиента Сбербанка в Москве ранили ножом

В отделении Сбербанка на Коровинском шоссе в Москве произошло нападение. Неизвестный набросился на посетителя и нанес ему удар ножом.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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