Двое детей из России впали в кому после ДТП в Таиланде

Двое подростков из России попали в ДТП на курорте Паттайя в Таиланде. Брат и сестра ехали на мотороллере, когда на перекрестке в них врезался автобус. Пострадавшие находятся в коме, передает Lenta.ru.

Эвакуация подростков в Россию не потребуется: они вместе с родителями долгое время проживают в Таиланде. Лечение будет продолжено в Паттайе.