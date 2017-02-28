В московском ресторане жестоко избили посетителя

В одном из ресторанов в центре Москвы в ходе конфликта избили посетителя. Инцидент произошел на Нижегородской улице, передает Life.ru.

Пострадавший был доставлен в реанимацию с переломом костей свода черепа, переломами ребер и ушибами. По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.