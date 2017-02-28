В Москве из окна 16-го этажа выпала восьмиклассница

На юге столицы из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже, выпала восьмиклассница. От полученных травм девочка скончалась. Трагедия произошла на улице Маршала Захарова, передает "360 Подмосковье".

В комнате школьницы нашли предсмертную записку. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.