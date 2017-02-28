Пятилетний москвич умер после отказа врачей в госпитализации

Незадолго до гибели Тимофей вместе с матерью вернулся из Германии, где проходил курс лечения от ДЦП. Симптомы ротавирусной инфекции у ребенка появились 14 февраля. Врач сразу назначил антибиотики, но желаемого результата они не дали.
23 февраля у Тимофея поднялась температура, в связи с чем его родители вызвали скорую. Специалисты пришли к заключению, что в госпитализации мальчик не нуждается и его можно лечить дома. Утром 25 февраля мать Тимофея нашла его мертвым. Полиция определяет степень виновности врачей.
Недовольная Елизавета обратилась к лидеру американской нации
Тихая малобюджетная драма стала самым громким событием года
В Сети появилось фото страстного поцелуя дизайнера и красавца-брюнета
Бывший участник движения "Стопхам" озаботился соблюдением законов шариата на улицах столицы