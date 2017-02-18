В Химках водитель сбил пешехода и скрылся

В подмосковных Химках водитель автомобиля Citroen сбил пешехода. Машина скрылась с места ДТП. Инцидент произошел на улице Чапаева, передает РЕН.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя иномарки. В городе введен план "Перехват".