В Химках водитель сбил пешехода и скрылся

В подмосковных Химках водитель автомобиля Citroen сбил
пешехода. Машина скрылась с места ДТП. Инцидент произошел на улице Чапаева,
передает РЕН.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов
разыскивают водителя иномарки. В городе введен план "Перехват".
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