Российский турист упал с 12-го этажа в Таиланде

На популярном курорте Паттайя погиб россиянин. Тело туриста обнаружили под окнами 30-этажного здания. В кармане гражданина России лежали деньги и пачка сигарет, передает Life.ru.
Личность погибшего не установлена. Консьерж рассказал, что мужчина несколько месяцев проживал в апартаментах на 12-м этаже и злоупотреблял алкоголем.
Популярная певица прокомментировала пост телеведущего
Президент обвинил власти Украины в неготовности к решению конфликта в Донбассе
Голливудский актер одержал победу над бывшей возлюбленной
Жена президента США официально посетила Белый дом