Российский турист упал с 12-го этажа в Таиланде

На популярном курорте Паттайя погиб россиянин. Тело туриста обнаружили под окнами 30-этажного здания. В кармане гражданина России лежали деньги и пачка сигарет, передает Life.ru.

Личность погибшего не установлена. Консьерж рассказал, что мужчина несколько месяцев проживал в апартаментах на 12-м этаже и злоупотреблял алкоголем.