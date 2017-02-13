Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути

Правоохранительным органам столицы удалось установить личность молодого человека, выпавшего из окна дома на Хабаровской улице, в котором находится квартира Орнеллы Мути. Им оказался несовершеннолетний местный житель.

По предварительным данным, молодой человек находился в нетрезвом состоянии во время происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии, передает Life.ru.