Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути

Правоохранительным органам столицы удалось установить личность молодого человека, выпавшего из окна дома на Хабаровской улице, в котором находится квартира Орнеллы Мути. Им оказался несовершеннолетний местный житель.
По предварительным данным, молодой человек находился в нетрезвом состоянии во время происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии, передает Life.ru.
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