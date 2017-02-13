Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы

Жители столицы сообщают о массовой драке недалеко от станции метро "Белорусская". По предварительным данным, в потасовке принимают участие десять человек.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ. Информация о происшествии уточняется.