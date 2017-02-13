В Москве из окна дома Орнеллы Мути выпал человек

В Москве вечером 13 января мужчина выпал из окна дома на Хабаровской улице, в котором находится квартира известной итальянской актрисы Орнеллы Мути. Пострадавший рухнул с высоты шестого этажа на козырек подъезда.
Мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщает Life.ru. На месте происшествия работают правоохранительные органы столицы.
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