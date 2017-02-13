Спасение москвички на путях в метро попало на видео

В Москве сотрудник Центра профилактики правонарушений общественной организации "Офицеры России" спас жизнь девушке, оказавшейся на путях метро Домодедовская. Ему удалось вытащить ее за несколько секунд до прибытия поезда.

Инспектор центра Сергей Галеев обратил внимание на девушку, стоящую на платформе с портфелем. Обернувшись, он обнаружил, что на ее месте остался только портфель, а сама она находится на путях, спиной к подходящему поезду. Галеев бросился на помощь девушке и вытащил ее на платформу. Подняться ему помог свидетель инцидента, произошедшего 11 февраля около 10:00, передает сайт "360".