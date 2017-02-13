Спасение москвички на путях в метро попало на видео
Инспектор центра Сергей Галеев обратил внимание на девушку, стоящую на платформе с портфелем. Обернувшись, он обнаружил, что на ее месте остался только портфель, а сама она находится на путях, спиной к подходящему поезду. Галеев бросился на помощь девушке и вытащил ее на платформу. Подняться ему помог свидетель инцидента, произошедшего 11 февраля около 10:00, передает сайт "360".
Актриса объявила о старте знакомства с инъекционной косметологией
Певец уверяет, что для него это стало пыткой и испытанием
Эпатажный актер вспомнил самые романтичные моменты отношений с фигуристкой
Популярная актриса предстала перед фанатами в красной комбинации