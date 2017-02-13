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Происшествия

Спасение москвички на путях в метро попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
В Москве сотрудник Центра профилактики правонарушений общественной организации "Офицеры России" спас жизнь девушке, оказавшейся на путях метро Домодедовская. Ему удалось вытащить ее за несколько секунд до прибытия поезда.
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Инспектор центра Сергей Галеев обратил внимание на девушку, стоящую на платформе с портфелем. Обернувшись, он обнаружил, что на ее месте остался только портфель, а сама она находится на путях, спиной к подходящему поезду. Галеев бросился на помощь девушке и вытащил ее на платформу. Подняться ему помог свидетель инцидента, произошедшего 11 февраля около 10:00, передает сайт "360".

Автор: Людмила Фоканова13 февраля 2017, 20:19

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