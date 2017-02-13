В Москве в торговом центре избили иранца

В районе Солнцево в Москве неизвестные избили двух посетителей торгового центра. В результате происшествия пострадал 27-летний гражданин Ирана и 14-летний житель столицы.

Пострадавших отпустили домой после оказания первой помощи. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Полиция ведет поиск преступников, передает Life.ru.