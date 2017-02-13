Школьница в Москве расплатилась с цыганкой украшениями на 1 млн

В Москве местная жительница обратилась в полицию после того, как ее 12-летняя дочь отдала цыганке 16 тысяч рублей и украшения, общая стоимость которых приближается к миллиону рублей. Так школьница расплатилась с мошенницей за наведение порчи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва". Цыганка была объявлена в розыск.