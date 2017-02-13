Бывшего учителя московской школы №57 объявили в розыск по делу о педофилии

Московский городской суд заочно арестовал бывшего преподавателя элитной столичной школы №57 Бориса Меерсона по делу о растлении малолетних. Предполагаемый злоумышленник был объявлен в розыск.
Известно, что Меерсон находится за границей. Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, передает РИА Новости.
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