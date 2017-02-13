Подробности вручения "Грэмми" Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Сто дней президента Трампа Киркоров вновь станет отцом Дом-2

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Происшествия

В Москве неизвестный обстрелял мужчину у супермаркета

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На юго-востоке Москвы, недалеко от супермаркета "Пятерочка", произошло нападение на мужчину. Неизвестный обстрелял местного жителя из пистолета.

Пострадавший получил ранение в ногу. На месте происшествия работают экстренные службы города, передает РЕН ТВ. Обстоятельства нападения устанавливаются.

13 февраля 2017, 15:55

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