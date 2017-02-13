В Москве неизвестный обстрелял мужчину у супермаркета

На юго-востоке Москвы, недалеко от супермаркета "Пятерочка", произошло нападение на мужчину. Неизвестный обстрелял местного жителя из пистолета.
Пострадавший получил ранение в ногу. На месте происшествия работают экстренные службы города, передает РЕН ТВ. Обстоятельства нападения устанавливаются.
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