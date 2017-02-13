Во французских Альпах лыжников накрыло лавиной

На горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах произошел сход лавины. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека, передает "Газета.ru".

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб региона. Специалисты устанавливают причины случившегося.