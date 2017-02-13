Разрушение крупнейшей плотины в США попало на видео

В Сеть попали кадры разрушения самой крупной плотины в США, расположенной недалеко от города Оровилл (штат Калифорния). Из района затопления были эвакуированы более 180 тысяч людей.

На опубликованных кадрах видно, что вода разливается на сотни километров. После сообщения о происшествии власти Оровилла приняли решение о немедленной эвакуации людей, проживающих вблизи плотины, передает KGRA.

К разрушению плотины привела эрозия основного, а затем и вспомогательного водосбора. По словам российских экспертов, ситуация очень серьезная и может привести к большому числу жертв, передает РИА Новости.