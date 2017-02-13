Разрушение крупнейшей плотины в США попало на видео
На опубликованных кадрах видно, что вода разливается на сотни километров. После сообщения о происшествии власти Оровилла приняли решение о немедленной эвакуации людей, проживающих вблизи плотины, передает KGRA.
К разрушению плотины привела эрозия основного, а затем и вспомогательного водосбора. По словам российских экспертов, ситуация очень серьезная и может привести к большому числу жертв, передает РИА Новости.
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