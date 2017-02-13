Входная дверь в метро упала на пассажирку в Москве

В южном вестибюле станции Московского метрополитена "Речной вокзал" на пожилую пассажирку упала массивная входная дверь, передает Life.ru. "Дверь была плохо закреплена, произошел излом, что привело к падению двери", – рассказал представитель столичной подземки.

Женщину госпитализировали с ушибом спины и сдавливающим синдромом. Вскоре на всех дверях на "Речном вокзале" появились дополнительные крепежи и металлические тросы.