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Происшествия

Входная дверь в метро упала на пассажирку в Москве

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В южном вестибюле станции Московского метрополитена "Речной вокзал" на пожилую пассажирку упала массивная входная дверь, передает Life.ru. "Дверь была плохо закреплена, произошел излом, что привело к падению двери", – рассказал представитель столичной подземки.

Женщину госпитализировали с ушибом спины и сдавливающим синдромом. Вскоре на всех дверях на "Речном вокзале" появились дополнительные крепежи и металлические тросы.

13 февраля 2017, 11:05

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