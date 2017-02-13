Упавший на трап в Шереметьево ребенок попал в больницу

В аэропорту Шереметьево полуторагодовалый ребенок упал на трап, после чего был госпитализирован, передает Life.ru. Его состояние и подробности случившегося выясняются. Согласно информации РЕН ТВ, малыш выпал из переноски. По предварительным данным, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.