Подробности вручения "Грэмми" Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Сто дней президента Трампа Корчевников покидает "Прямой эфир" Дом-2

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Происшествия

В Грузии заявили об отравлении патриарха

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Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, находящийся в Германии и готовящийся к операции, мог быть отравлен, передает РИА ФАН со ссылкой на грузинские СМИ. Глава службы безопасности Илии II допрошен, начальник службы по управлению имуществом патриархии арестован. Официального подтверждения версии отравления пока не поступало.

Архиепископ Якоб, находящийся рядом с Илией II, пообещал рассказать подробности по возвращении в Грузию. "Патриарх чувствует себя хорошо и бодро", – заверил он. 

13 февраля 2017, 08:33

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