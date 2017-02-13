В Калифорнии объявлена эвакуация из-за разрушения плотины

Специалисты выявили серьезные повреждения самой высокой плотины в Америке, которые грозят привести к неконтролируемому сбросу воды. "Немедленная эвакуация объявлена вблизи плотины Oroville, а также в зоне предполагаемого направления потока воды", – цитирует "Газета.ru" местного шерифа.

Объем воды в озере составляет примерно 4,3 миллиарда кубических метров. Чиновники подчеркнули, что объявленная тревога не является учебной.