Наркоман напал на женщину на севере Москвы

Молодой человек в состоянии наркотического опьянения избил и ограбил женщину на Зеленоградской улице на севере Москвы, передает РЕН ТВ. Добычей преступника стала сумочка с личными вещами, документами и банковскими картами.

Через 20 минут он был задержан полицейскими. Злоумышленником оказался 28-летний житель Оренбурга с непогашенной уголовной судимостью за угон автомобиля.