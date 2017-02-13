Наркоман напал на женщину на севере Москвы

Молодой человек в состоянии наркотического опьянения избил и ограбил женщину на Зеленоградской улице на севере Москвы, передает РЕН ТВ. Добычей преступника стала сумочка с личными вещами, документами и банковскими картами.
Через 20 минут он был задержан полицейскими. Злоумышленником оказался 28-летний житель Оренбурга с непогашенной уголовной судимостью за угон автомобиля.
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